УФАС на 110 тысяч рублей оштрафовало псковский бар за рекламу пива

16:41, 15 сентября 2023, ПАИ

Псковское УФАС на 110 тысяч рублей оштрафовало псковский бар за рекламу пива. Основанием для штрафа стало размещение рекламы алкогольной продукции на фасаде бара на улице Советской Армии, пояснили ПАИ в ведомстве.

Закон запрещает размещать рекламу алкоголя на внешних стенах зданий или других конструктивных элементах с использованием рекламных конструкций.

Кроме того, реклама алкоголя должна сопровождаться предупреждением о вреде её чрезмерного потребления, этой надписи должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной площади. Этой надписи в рекламе на баре не было, как и не было разрешения на установку конструкции на фасад здания.

«Ранее ООО «БАД» уже неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности за размещение рекламы алкоголя на фасадах зданий на улицах Алёхина, Рокоссовского, Мирной и Рижском проспекте в Пскове. Предписания о демонтаже рекламы не исполнило. Эту задачу за неё выполнил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова, в полномочия которого входил демонтаж незаконных рекламных конструкций», – уточнили в ведомстве.