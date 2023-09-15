132-летие со дня рождения академика Виноградова отметили в Великих Луках

18:23, 15 сентября 2023, ПАИ

132-летие со дня рождения академика Ивана Виноградова отметили в Великих Луках 14 сентября. Об этом пишет портал Luki-News.

В этот день состоялось традиционное возложение цветов к бюсту выдающегося математика. В доме-музее, носящем имя педагога, прошли экскурсии, посвящённые памяти учёного.

В мероприятиях приняли участие представители комитета культуры администрации Великих Лук, студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, школьники средней школы № 1, жители города.