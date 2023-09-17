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Экономика

Потребление псковичами кофе остается высоким независимо от сезона — эксперты

Окончание летнего сезона незначительно отражается на потреблении жителями и гостями Пскова кофе, считают эксперты, опрошенные Псковским агентством информации.

Псковичи любят кофе в любой сезон. Фото ПАИ

Управляющий директор ресторана «Mama Roma» Любовь Кабирова отметила, что потребление кофе в разные сезоны зависит от определенных факторов. Так, в летний период спрос на кофейные напитки увеличивается с притоком туристов, а в осеннее время востребованность горячих напитков увеличивается в целом.

«Культура потребления кофе точно выросла в нашем городе. Если раньше наши гости знали только какие-то классические рецепты кофе – американо, эспрессо – то сейчас, конечно, всё больше спрашивают что-то интересное – айриш, раф, мароккино и кофе с различными добавлениями, необычного приготовления», – рассказала она.

Владелец кофейни 11/4 Павел Пискулёв отмечает увеличение потока клиентов с сентября. «В сентябре и осенью именно в нашей кофейне стали пить кофе больше, чем пили летом. Для нас это ожидаемо: рядом университет и школа. Но не сказал бы, что потребление кофе в целом увеличилось. В основном берут молочные напитки – капучино, латте. Берут, конечно, и матчу».

Директор кофейни «Каверин» Павел Передельский рассказал, что потребление кофе остается «примерно, как обычно». «Спрос на кофе летом увеличился на 9,7% по сравнением с весной. Осенью потребление не падает, возможно будет и рост. Самый популярный напиток — капучино 200 мл», - отметил он.

В кофейне «Кофе с Кикионым» отметили, что все же «по традиции в летний сезон народу больше». «Как и всегда берут кофе с собой, каждый день приходят постоянные клиенты. Особой популярностью пользуется наш авторский кофе, еще американо. В авторский часто - более 15 видов предлагаем - просят добавить бельгийский шоколад, халву, арахис. Все зависит от предпочтения гостя. Что необычно, участились случаи, когда просят подогреть американо, хотя он и так горячий, кипяток прям, бариста кафе «Кикоина» Анастасия Презань.

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