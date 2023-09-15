В Пскове презентуют книгу, в которую вошли статьи и очерки Валентина Курбатова

18:58, 15 сентября 2023, ПАИ

Презентация книги «Среди художников» состоится в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 18 сентября. Книга уникальна тем, что в неё вошли статьи и очерки Валентина Курбатова о художниках, написанные в разные годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Рафаэль Санти, Орест Кипренский, Огюст Ренуар, Борис Диодоров, Виктор Чижиков, Юрий и Елизавета Васнецовы, Энгель Насибулин – в книге два с лишним десятка имён известных художников, о которых Валентин Яковлевич писал с присущими ему глубиной и изяществом», – отметили в библиотеке.

Издание представит составитель – Сергей Биговчий. Встреча начнётся 18 сентября в 15:00.