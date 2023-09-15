98% домов в Пскове готовы к отопительному сезону
98 % псковского жилого фонда готово к отопительному сезону. Об этом сообщает глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Глава Пскова отметил, что некоторые дома уже завершили подготовку, но в них ещё не проверили счётчики. В части домов завершается капитальный ремонт системы отопления. С остальными многоквартирными жилыми домами (МКД) ведётся ежедневная работа.
«Мы следим за погодой и готовы оперативно реагировать на её изменения. Но прогноз говорит, что включать тепло пока рано», – написал Борис Елкин.
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