Найденные поисковиками в Псковской области реликвии представят в Музее Победы

13:39, 16 сентября 2023, ПАИ

Однодневная выставка откроется в Музее Победы 19 сентября. Временную экспозицию приурочили к Дню оружейника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Музея Победы.

На выставке представят десятки реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боёв в Псковской, а также в Тверской, Смоленской, Московской областях. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы смогут подержать в руках пистолеты-пулемёты и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемёт «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, об индентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже 15 лет», – подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Выставка начнёт работать в 12:00.