Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 7 октября

21:32, 16 сентября 2023, ПАИ

Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 7 октября. Соревнования будут проводиться в Ледовом дворце в деревне Борисовичи Псковского района, а также на ледовой арене в Великих Луках до мая 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Игры пройдут без силовых единоборств, но «щелчки» разрешены.

Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе команды разделятся на четыре группы, которые сформируются исходя из рейтинга команд и жеребьёвки. Команды в группах сыграют в один круг.

По итогам предварительного этапа шесть лучших команд попадут в первый дивизион. Остальные продолжат борьбу во втором дивизионе. Участниками первого дивизиона станут лучшие команды в каждой группе, а также вторые места, которые пройдут стыковой отбор.

В первом дивизионе команды разыграют звание чемпиона Псковской области, проведя по два матча с каждой из команд.

Во втором дивизионе команды сыграют в один круг, после чего восемь лучших определят обладателя малого трофея путём плей-офф.

Все матчи пройдут в три периода по 17 минут «грязного времени». В случае ничьей победитель определится в серии буллитов.

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