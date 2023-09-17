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Комету Хартли сфотографировал астролюбитель из Пскова

Комету Хартли сфотографировал астролюбитель из Пскова Пётр Митрофанов. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото Петра Митрофанова

Комета Хартли — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была обнаружена 15 марта 1986 года американским астрономом Малкольмом Хартли с помощью 1,24-метрового телескопа системы Шмидта обсерватории Сайдинг-Спринг.

Комета получила широкую известность благодаря своему сближению с Землёй в октябре 2010 года. Именно комета Хартли стала целью для космического аппарата Дип Импакт, который 4 ноября пролетел мимо неё на рекордно малом расстоянии в 700 км и сделал первые подробные снимки её поверхности. Хартли стала пятой по счёту и самой маленькой кометой, которая посещалась космическим аппаратом.

Комета обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 6,4 года.

Ядро кометы имеет необычную вытянутую форму, напоминающую арахис с размером по длинной оси около 2,25 км. Кроме того, ученые установили, что ядро кометы вращается по крайне сложной траектории, двигаясь сразу вокруг нескольких осей с разными циклами вращения, что связано с его необычной формой и неравномерным нагревом разных частей кометы солнечными лучами. Рельеф поверхности ядра также оказался крайне неоднородным — достаточно ровная перемычка «арахиса» соседствуют с холмистой поверхностью на половинках кометы, которые усеяны гигантскими яркими валунами размером от 16 до 80 метров.

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