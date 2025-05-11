Площадь на улице Советской лидирует в голосовании за благоустройство Красногородского округа

13:05, 11 мая 2025, ПАИ

Центральная площадь на улице Советской и дорожки к фонтану в сквере с памятником «Скорбящая мать» участвуют в голосовании за объекты благоустройства в Красногородском муниципальном округе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На сегодняшний день в голосовании лидирует центральная площадь на улице Советской – за неё отдали голоса 253 человека. На территории планируют ремонт и устройство подсветки памятника, озеленение, установку скамеек и урн.

На втором месте дорожки к фонтану в сквере с памятником «Скорбящая мать». За них проголосовали 60 человек. Планируется установить видеонаблюдение, обустроить пешеходные дорожки к фонтану, а также новые скамейки и урны.

Всего на сегодня отдали голоса за выдвинутые территории 313 жителей округа. Голосование будет проходить до 12 июня на федеральной платформе.

Отметим, что всего более ста общественных территорий вынесено на голосование за объекты благоустройства в Псковской области.