Псковские спортсменки выступят на всероссийских соревнованиях по гребле

22:58, 16 сентября 2023, ПАИ

Псковские спортсменки, воспитанницы спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова выступят на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, которые пройдут с 17 по 23 сентября в Краснодаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила Елизавета Кожевина.

Обе спортсменки выступят на соревнованиях по гребле на байдарках. Елизавета Кожевина поборется за пьедестал на первенстве России среди юниорок до 19 лет. Ангелина Семёнова посоревнуется во всероссийских соревнованиях среди девушек до 24 лет.

Отметим, что спортсменки будут выступать под флагом Московской области.

Старты начнутся 17 сентября. Елизавета Кожевина проведёт свою первую предварительную гонку на дистанции в 500 метров в 10:05. В полуфинал пройдут шесть из восьми спортсменок, а также седьмые места, показавшие лучшее время. Первый предварительный заезд Ангелины Семёновой на дистанции в 500 метров стартует в 10:55. В нём три лучшие спортсменки, а также остальные лучшие результаты по времени пройдут в полуфинал.

«На пьедестал, думаю, будет сложно подняться, но постараться можно. Я только перешла к новому тренеру и ещё с ним не тренировалась, поэтому ничего сказать не могу», – отметила Елизавета Кожевина.

Кроме того, спортсменка рассказала, что проведёт гонки на дистанциях в 500, 1000 и 5000 метров, а также примет участие в финале среди команд, состоящих из четвёрок на дистанции в 500 метров.

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