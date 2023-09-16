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Политика

Президент Финляндии заявил о важности сохранения отношений с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», – заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times. Он подчеркнул, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо доверие.

При этом финский президент отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия и «какой будет жизнь, когда снова будет мир». 

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