Президент Финляндии заявил о важности сохранения отношений с Россией

16:14, 17 сентября 2023, ПАИ

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Западу важно найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и по окончании украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

«Я не имею в виду какую-то крепкую дружбу, но способность терпеть и даже немного понимать друг друга», – заявил Ниинистё в интервью газете The New York Times. Он подчеркнул, что во избежание нового вооружённого конфликта необходимо доверие.

При этом финский президент отметил, что не может предсказать, когда закончатся боевые действия и «какой будет жизнь, когда снова будет мир».