28 сентября в Пскове откроется выставка «Российский Север – ХIII»

16:41, 17 сентября 2023, ПАИ

28 сентября в Пскове откроется выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север – ХIII». Об этом ПАИ сообщили в областном центре народного творчества.

⁣Участники выставки – художники и мастера из республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Череповецкой и Псковской областей.⁣

В экспозицию войдёт до полутора тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, монументального и храмового искусств, созданных за последние пять лет. По итогам выставки «Российский Север – ХIII» эксперты отберут лучшие произведения, которые будут представлены на Всероссийской художественной выставке «Россия» в 2024 году.⁣

Выставка работ художников и мастеров Северо-Запада будет проходить одновременно на нескольких площадках города Пскова: в Псковском областном центре народного творчества (ул. Некрасова, 10) и Доме ремёсел (ул. Некрасова, 8), во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2), в Доме офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5), в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2), в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Октябрьский пр-т,7а), в выставочном зале Псковского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» (ул. Ленина, 1).

Экспозиции будут работать до 28 октября.