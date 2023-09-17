Фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове
Областной фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове в октябре, сообщили ПАИ в областном центре народного творчества.
К участию в фестивале приглашаются самодеятельные исполнители и творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Псковской области, возраст участников – от 60 лет. Участники могут подать заявку в четырёх номинациях: «Песенное творчество», «Танцевальное творчество», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное творчество».
Фестиваль пройдёт в три этапа. Приём заявок на фестиваль начнётся 1 октября, с 8 октября будет идти смотр конкурсных выступлений, а гала-концерт и награждение победителей состоятся 15 октября.
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