Фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове

17:37, 17 сентября 2023, ПАИ

Областной фестиваль творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+» пройдёт в Пскове в октябре, сообщили ПАИ в областном центре народного творчества.

К участию в фестивале приглашаются самодеятельные исполнители и творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Псковской области, возраст участников – от 60 лет. Участники могут подать заявку в четырёх номинациях: «Песенное творчество», «Танцевальное творчество», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное творчество».

Фестиваль пройдёт в три этапа. Приём заявок на фестиваль начнётся 1 октября, с 8 октября будет идти смотр конкурсных выступлений, а гала-концерт и награждение победителей состоятся 15 октября.