Историю сквера Павших борцов напомнил псковичам Борис Елкин

18:00, 17 сентября 2023, ПАИ

Историю сквера Павших борцов напомнил псковичам в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Завершаю прогулки по историческим паркам в сквере Павших борцов, – написал глава города. – В XVI–XVII веках здесь заканчивался Новый торг, а площадь сквера называлась Сенной – тут торговали сеном и дровами. В 1923 году её переименовали в площадь Жертв Революции. Через пять лет на братской могиле возвели гранитный памятник. В 1934 году перезахоронили прах одного из организаторов псковского комсомола Леона Поземского. Здесь же погребены руководители псковского подполья в годы Великой Отечественной войны. Сквером Павших борцов площадь стала в 1986 году. Позже здесь появились мемориалы псковичам, погибшим в Афганистане, жертвам Чернобыля, детям – узникам фашистских концлагерей, блокадникам Ленинграда».