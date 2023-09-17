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Общество

Сотрудники псковского МЧС приняли участие в благодарственных молебнах в честь образа Божией Матери

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области приняли участие в благодарственных молебнах в честь образа Божией Матери «Неопалимая Купина», покровителя пожарных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Праздничные литургии состоялись в церкви Богоявления Господня в Пскове и в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках.

Настоятель храма Богоявления Господня протоиерей Виктор Кулев, проводивший благодарственный молебен, вручил в подарок руководителю псковского МЧС Сергею Лаврухину икону с благословением от митрополита Псковского и Порховского Тихона. Затем священнослужители освятили пожарную технику, недавно вручённую личному составу, а также помещения внутри здания МЧС.

Напомним, что благодарственный молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» проводится на всей территории России. Святыня оберегает тех, кто посвятил себя делу спасения людей и их имущества от огня, а также защищает дома от пожаров и поджогов.

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