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Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе

Жилой дом горел в деревне Городище Великолукского района. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам.

Фото здесь и далее: ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам

Огонь повредил внутренние помещения дома и кровлю.

Во время тушения пожара внутри был обнаружен труп мужчины.

По факту возгорания проводится проверка.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в доме.

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