Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе

08:53, 18 сентября 2023, ПАИ

Жилой дом горел в деревне Городище Великолукского района. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам.

Огонь повредил внутренние помещения дома и кровлю.

Во время тушения пожара внутри был обнаружен труп мужчины.

По факту возгорания проводится проверка.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в доме.