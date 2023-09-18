Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе
Жилой дом горел в деревне Городище Великолукского района. Об этом сообщает районная газета «Наш путь» со ссылкой на ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам.
Огонь повредил внутренние помещения дома и кровлю.
Во время тушения пожара внутри был обнаружен труп мужчины.
По факту возгорания проводится проверка.
Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в доме.
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