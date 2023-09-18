Неделя креативной экономики в Псковской области – спецрепортаж ПАИ

10:24, 18 сентября 2023, ПАИ

Уже в четвёртый раз на территории Псковской области проходит «Неделя креативной экономики». Федеральные и региональные эксперты, руководители уникальных проектов и организаций, лидеры мнений и, конечно, предприниматели со всех уголков страны объединяются для одной цели – сделать свой регион процветающим и дать новый импульс развитию экономики.

Псковская область одной из первых начала проводить локальные события в креативных индустриях. За три года регионы разобрались, что из себя представляет инфраструктура, как креативные индустрии запускаются. Всё больше людей готовы действовать, предлагать свои идеи и реализовывать их на более высоком уровне.

Три насыщенных дня участники делились опытом развития креативных индустрий. Обсуждали создание, работу и продвижение личного и локального бренда. Повышали свои навыки, впитывали новые знания, которые помогут бизнесу стать более успешным. Мнения экспертов и впечатления участников смотрите в сюжете ПАИ.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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