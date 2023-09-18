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Общество

Точки нелегальной продажи табака обнаружили в Псковской области

220 торговых точек по продаже нелегальной табачной продукции выявили в Псковской области. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование данных о маркировке, которое провела Общественная потребительская инициатива (ОПИ).

Всего нарушения выявлены в 17 регионах России, где нелегальной табачной продукцией торгуют 16,5 тысячи предпринимателей. Лидером является Московская область, где выявлено 2 625 торговых точек с незаконной продажей. Также в тройку лидеров попали Москва (1 968) и Красноярский край (1 922).

Руководство ОПИ обратилось в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг с просьбой провести проверку по результатам их исследования. В организации считают, что нелегальная табачная продукция может быть контрафактом и представлять опасность для жизни граждан.

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