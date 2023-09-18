Предстоящий Псковский полумарофон обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая спортивному событию «Псков. Полумарафон. Мехуборка», проходит в медиацентре ПАИ.
Гости медиацентра – спортивный директор полумарафона Александр Кузьмин, исполнительный директор полумарафона Артур Екабсон и директор филиала «Экопром» Александр Кисёлев расскажут, когда и кто будет участвовать в мероприятии, каков маршрут, а также какие призы ожидают победителей.
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