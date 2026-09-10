В Пскове временно перекроют движение на улице Леона Поземского

16:53, 10 сентября 2026, ПАИ

Несколько участков улицы Леона Поземского временно перекроют в Пскове в связи с укладкой верхнего слоя асфальта. Об этом ПАИ сообщили в ородской администрации.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Так, с 12 сентября будет перекрыто движение на участке от улицы Алмазной до улицы Ипподромной. 15 сентября ограничат движение по участку от улицы Ипподромной до улицы Шоссейной, а также участок улицы Шоссейной до поворота на улицу Алмазную.

В администрации обратили внимание, что схема организации перекрытия может быть скорректирована с учётом погодных условий. Водителей просят учитывать эти ограничения при поездках по городу и выбирать пути объезда.