В Пскове временно перекроют движение на улице Леона Поземского
Несколько участков улицы Леона Поземского временно перекроют в Пскове в связи с укладкой верхнего слоя асфальта. Об этом ПАИ сообщили в ородской администрации.
Так, с 12 сентября будет перекрыто движение на участке от улицы Алмазной до улицы Ипподромной. 15 сентября ограничат движение по участку от улицы Ипподромной до улицы Шоссейной, а также участок улицы Шоссейной до поворота на улицу Алмазную.
В администрации обратили внимание, что схема организации перекрытия может быть скорректирована с учётом погодных условий. Водителей просят учитывать эти ограничения при поездках по городу и выбирать пути объезда.
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