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Культура

Интерактивный спектакль о Екатерине II покажут в Пскове

7 октября в 18:30 Псковский городской молодёжный центр приглашает детей от трёх лет и младших школьников на премьеру интерактивного спектакля «Екатерина Великая». Его покажет детский театр «Город Муз» из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в Псковском молодёжном центре.

Фото предоставлено Псковским молодёжным центром

Зрители побывают в России XVIII века, узнают о реформах и идеях Просвещения. Узнают о многогранности личности Екатерины II и её идеях. Сценарий создан на основе писем, воспоминаний, указов, прижизненных документов и публикаций. В центре спектакля – сказки императрицы и её «Бабушкина азбука». Главная героиня спектакля сочиняет сказку для своего внука Александра I. 

Кукольный спектакль пройдёт по адресу ул. М. Горького, д. 15 (Молодёжный центр Пскова). Продолжительность: 40 минут. Вход свободный, но необходимо заполнить регистрационную форму.

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