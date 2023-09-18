Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории москвича

29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории, которую в одной из деревень устроил ранее судимый 32-летний житель Москвы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сарае молодой человек производил «соль». Запрещённое вещество он продавал оптом. Наркодельца задержали при попытке сбыть очередную партию товара.

  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Наркотики
    Фото: УМВД России по Псковской области

Из подпольной лаборатории изъято производное N-метилэфедрона общей массой 1,3 кг. Кроме того, обнаружено и изъято оборудование для производства наркотиков: 138 канистр с отработанным веществом и прекурсорами объёмом от 20 до 30 литров.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории москвича
18 сентября 2023

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток
18 сентября 2023

Заброшенное здание спасли от огня в Пскове
18 сентября 2023

Подростка на самокате сбила машина в Пскове
18 сентября 2023

Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе
17 сентября 2023

В Подмосковье мать и двое детей отравились грибами
16 сентября 2023

45 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками в мессенджере
16 сентября 2023

Водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП в Палкинском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...