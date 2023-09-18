29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории москвича

12:33, 18 сентября 2023, ПАИ

29 кг наркотиков изъяла полиция Псковской области из нарколаборатории, которую в одной из деревень устроил ранее судимый 32-летний житель Москвы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сарае молодой человек производил «соль». Запрещённое вещество он продавал оптом. Наркодельца задержали при попытке сбыть очередную партию товара.



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области















Из подпольной лаборатории изъято производное N-метилэфедрона общей массой 1,3 кг. Кроме того, обнаружено и изъято оборудование для производства наркотиков: 138 канистр с отработанным веществом и прекурсорами объёмом от 20 до 30 литров.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.