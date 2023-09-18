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Спорт

«На финише он плакал от счастья»: пскович первым в России пробежал марафон на протезе

Псковский спортсмен Дмитрий Ющенко стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе. Об этом корреспонденту ПАИ со ссылкой на слова организатора Московского марафона Дмитрия Тарасова сообщил основатель школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин.

Фото здесь и далее: школа бега PRO SPORT

Дмитрий Ющенко прошёл дистанцию в 42 километра за 5 часов 50 минут в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников.

«Это уже по-настоящему легендарный спортсмен в нашей стране. На финише он плакал от счастья от того, что смог это сделать», – отметил Александр Кузьмин.

«Главный организатор Московского марафона Дмитрий Тарасов подошёл к нам, обнял и сказал: «Вы легендарный люди, которые мотивируют нашу страну на новые спортивные подвиги». Большое количество людей подходили к нам, когда мы с Димой шли по финишному коридору, фотографировались, жали руку и говорили спасибо за то, что мы их мотивируем», – добавил основатель псковской школы бега.

Также Александр Кузьмин описал реакцию спортсмена после финиша. «Это были слёзы счастья и слова: «Мы это сделали!» – подытожил он.

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