«На финише он плакал от счастья»: пскович первым в России пробежал марафон на протезе

15:07, 18 сентября 2023, ПАИ

Псковский спортсмен Дмитрий Ющенко стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе. Об этом корреспонденту ПАИ со ссылкой на слова организатора Московского марафона Дмитрия Тарасова сообщил основатель школы бега PRO SPORT Александр Кузьмин.

Дмитрий Ющенко прошёл дистанцию в 42 километра за 5 часов 50 минут в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников.

«Это уже по-настоящему легендарный спортсмен в нашей стране. На финише он плакал от счастья от того, что смог это сделать», – отметил Александр Кузьмин.

«Главный организатор Московского марафона Дмитрий Тарасов подошёл к нам, обнял и сказал: «Вы легендарный люди, которые мотивируют нашу страну на новые спортивные подвиги». Большое количество людей подходили к нам, когда мы с Димой шли по финишному коридору, фотографировались, жали руку и говорили спасибо за то, что мы их мотивируем», – добавил основатель псковской школы бега.

Также Александр Кузьмин описал реакцию спортсмена после финиша. «Это были слёзы счастья и слова: «Мы это сделали!» – подытожил он.

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