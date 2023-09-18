Двое юношей сбежали из психиатрической больницы под Псковом

16:00, 18 сентября 2023, ПАИ

20-летний Александр Бужинский и 18-летний Дмитрий Жиданков пропали в Псковском районе. Об этом сообщает Национальный центр помощи в Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Александра Бужинского: на вид 25 лет, средний рост, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в синие брюки и светлую футболку.

Приметы Дмитрия Жиданкова: на вид 20 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в синие брюки и футболку тёмного цвета с рисунком.

Пропавшие были пациентами областной психиатрической больницы № 1 в деревне Богданово Псковского района. Их местонахождение неизвестно с 9 сентября.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодых людей, просят сообщить по телефонам: (8 8112) 67-68-44, 67-68-74, 102 или 112.