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Происшествия

Семь лет колонии получил 35-летний пскович за убийство матери

Семь лет и два месяца колонии получил 35-летний пскович за убийство матери, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь с 7 на 8 января в своей квартире подсудимый вместе с матерью употреблял спиртное. Во время распития они поссорились, сын жестоко избил мать и отправился спать. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.

Отбывать наказание убийца будет в исправительной колонии строгого режима.

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