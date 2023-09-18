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Общество

Более 200 объектов дорожного строительства введут в эксплуатацию в Псковской области 

В этом году в Псковской области на региональной и местной сети дорог планируется ввод в эксплуатацию 224 объектов дорожного строительства и реконструкции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Новые современные дороги и искусственные сооружения, которые возводятся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», позволяют разгрузить городские магистрали, а также обеспечить связанность территорий и развитие экономического потенциала субъектов страны.

«Благодаря нацпроекту продолжаются масштабные работы по развитию дорожной сети российских регионов. В 2023 году в субъектах реализуется большое количество важных инфраструктурных проектов, при этом многие из них находятся в финальной стадии готовности, а на некоторых уже открыто движение транспорта. В эксплуатацию на сегодняшний день введено 30 таких капиталоёмких объектов», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Псковской области завершена масштабная реконструкция Советского (Троицкого) моста  в Пскове. В июле этого года четырёхполосное сооружение через реку Пскову досрочно введено в эксплуатацию. Мост связывает две части города, а также соединяет многие транспортные маршруты, ведущие в туристический центр Пскова.  

Конструкция моста полностью обновлена, при этом сохранён исторический вид сооружения. На объекте установлены береговые и промежуточные опоры, обустроено пролётное строение, на проезжей части уложены три слоя дорожного покрытия, благоустроена подмостовая зона, смонтировано наружное освещение, нанесена дорожная разметка – теперь здесь четыре полноценные полосы движения. На мосту смонтирована архитектурная подсветка. Общая протяжённость объекта – 121 м.

В Печорском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. По нацпроекту к нормативу приводится второй пусковой комплекс общей протяжённостью 5,288 км (16+400 – 22+882 км).

Трасса проходит через населённые пункты Киршино, Кулиско и Дальнево, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Для повышения качества данного отрезка дороги и расширения его пропускной способности в  рамках реконструкции на участке трассы с песчано-гравийным покрытием появится асфальтобетонное покрытие.

На объекте завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автобусных остановках и  тротуарах. Сейчас подрядчик выполняет устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, кюветов и укрепление откосов насыпи растительным грунтом. Впереди установка перильного и барьерного ограждения, сигнальных столбиков и дорожных знаков, а также будет нанесена дорожная разметка. Кроме того, будет выполнено устройство наружного освещения на автобусных остановках.

Все работы планируется завершить в конце октября текущего года.

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Более 200 объектов дорожного строительства введут в эксплуатацию в Псковской области 

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