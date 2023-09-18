В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память Зои Космодемьянской

21:30, 18 сентября 2023, ПАИ

Традиционный урок «Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте Псковского следственного изолятора № 1 был посвящён 100-летию со дня рождения первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, – Зои Космодемьянской. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в ходе урока учащиеся посмотрели фильм о жизненном пути и подвиге храброй девушки, отдавшей жизнь за мир и свободу, познакомились с произведениями художественной литературы, а также создали тематический стенд в её честь, используя документальные снимки и репродукции картин художников. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о самоотверженном поступке юной Зои и о героях, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны.

«Зоя Анатольевна Космодемьянская – первая женщина, удостоенная высокого государственного звания. Её подвиг вошёл в историю как яркий пример мужества, преданности, беззаветного служения Родине. Мы обязаны это знать и помнить», – подвела итог классного часа Наталья Афанасьева.