Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский театр предлагает скидку в 25% на комедию «Пленные духи» 

Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку в 25% на комедию «Пленные духи», сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Фото Псковского театра

«Выгорание ошибочно принято считать болезнью XXI века. Тем временем Александр Блок, утративший вдохновение, шлет нам привет из века XX. Что спасет поэта от осенней хандры? Прекрасная дама или неугомонный друг? Об этом узнаем 20 сентября. А вам, мы уверены, вернет силы порция целительного смеха. 20 сентября приглашаем на спектакль «Пленные духи» со скидкой 25% по промокоду КЕНТАВР», - сообщили в пресс-службе.

Билеты здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 сентября 2023

Псковский театр предлагает скидку в 25% на комедию «Пленные духи» 
18 сентября 2023

Учащиеся Воронцовской школы смогли попробовать себя в роли пожарных
18 сентября 2023

Останки трёх бойцов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе
18 сентября 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память Зои Космодемьянской
18 сентября 2023

Новый учитель химии и биологии приступил к работе в Гдовской средней школе
18 сентября 2023

Свыше 2000 школьников приняло участие в открытой математической олимпиаде, организованной ПсковГУ
18 сентября 2023

Новые граффити в Пскове являются частью проекта «Сердце Пскова»
18 сентября 2023

Островские танцоры приняли участие в мастер-классе в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...