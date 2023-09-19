Псковский театр предлагает скидку в 25% на комедию «Пленные духи»
Псковский театр драмы предлагает зрителям скидку в 25% на комедию «Пленные духи», сообщили ПАИ в пресс-службе театра.
«Выгорание ошибочно принято считать болезнью XXI века. Тем временем Александр Блок, утративший вдохновение, шлет нам привет из века XX. Что спасет поэта от осенней хандры? Прекрасная дама или неугомонный друг? Об этом узнаем 20 сентября. А вам, мы уверены, вернет силы порция целительного смеха. 20 сентября приглашаем на спектакль «Пленные духи» со скидкой 25% по промокоду КЕНТАВР», - сообщили в пресс-службе.
Билеты здесь.
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