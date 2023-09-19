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Экономика

111 тысяч тонн зерновых собрали в Псковской области

111 тысяч тонн зерновых культур собрали в Псковской области. Об этом сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева на совещании с главой региона Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи губернатор разместил в своём телеграм-канале.

Губернатор Михаил Ведерников провёл совещание с заместителем Нинель Салагаевой. На встрече обсудили вопросы продовольственной безопасности. Фото: скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Действительно, уборочная кампания 2023 года подходит к концу. По уборке зерновых культур мы убрали порядка 83 % площадей, по уборке рапса – порядка 40 %, по уборке картофеля и овощей открытого грунта – 25 %», – отметила Нинель Салагаева.

По её словам, все культуры будут убраны до середины октября. Хорошие показатели, как заверила заместитель губернатора, по урожайности картофеля и овощам открытого грунта.

Фото: ПАИ

«Что касается валового сбора зерновых, на сегодняшний день у нас собрано по зерновым 111 тысяч тонн, по рапсу – 7,6 тысячи тонн, по картофелю – 14,9 тысячи тонн и по овощам открытого грунта – 1,8 тысячи тонн», – рассказала Нинель Салагаева. 

Кроме того, в регионе практически заготовлены корма для сельхозтоваропроизводителей, подчеркнула вице-губернатор. «Также у нас уже началась осенняя посевная кампания, засеяны озимые культуры под урожай 2024 года», – заключила она.

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