Псковские студенты могут принять участие в Кубке по рационализации и производительности

11:04, 19 сентября 2023, ПАИ

Студентов Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ приглашают принять участие в Кубке по рационализации и производительности, который пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Участвовать могут команды из трёх человек по 12 направлениям, среди которых – «Инженерное мышление. Каракури», «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)», «Рационализация производства путём внедрения лазерных технологий» и другие. Команда может подать заявку только на одно из направлений.

В рамках соревнований участникам предстоит решать нестандартные задачи в области промышленности, разрабатывать проекты новых продуктов и технологий, анализировать и оптимизировать производственные процессы и выступать с презентациями перед потенциальными заказчиками.

Заявку на участие можно подать до 26 октября по ссылке. Информацию об участии команды в соревнованиях необходимо передать в дирекцию ПИШ ПсковГУ.