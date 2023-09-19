Псковичи могут поучаствовать в Международном конкурсе «Внуки Победы. Ленинград»

11:21, 19 сентября 2023, ПАИ

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» проводит Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград», приуроченный к 80-летию освобождения Ленинграда. Конкурс призван объединить потомков жителей и защитников блокадного города и советских солдат, боровшихся за его освобождение. Также участниками конкурса могут стать добровольцы, занимающиеся сохранением исторической памяти. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Поучаствовать в конкурсе могут жители России от 18 лет, а также проживающие за рубежом соотечественники. Заявки принимаются до 31 октября включительно. Результаты объявят 5 декабря.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно ознакомиться с положением о конкурсе, зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку в разделе «Мероприятия» и выполнить конкурсное задание: рассказать в социальных сетях историю предка, ставшего участником событий блокады Ленинграда, или дать ответ на вопрос: «Как я изучаю и сохраняю историю своей семьи?».

Победители конкурса соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на Международном слёте потомков. Мероприятие пройдёт с 25 по 29 января, в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

Участники посетят места, которые напрямую связаны с их семейной историей, а также примут участие в памятных мероприятиях: возложении цветов, проведении военного парада, сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

В рамках образовательной программы участники слёта познакомятся с историей города в годы войны, пообщаются с профессиональными историками и узнают больше о том, как искать и сохранять историю о подвигах своих предков.

Конкурс проводится по поручению президента России.