Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские школьники примут участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

Ученики 1–9-х классов, их родители и учителя могут поучаствовать в ежегодной Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Онлайн-соревнование поможет школьникам оценить свою дорожную грамотность и разобраться, как правильно и безопасно действовать при переходе по пешеходному переходу, как вести себя в автомобиле в качестве пассажира, а также как безопасно управлять самокатом и велосипедом. Ситуации адаптированы под городскую среду: ребята проверят знание безопасного поведения на сложных перекрестках, во дворах и парках.

Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

В конце соревнования всех участников ждут награды: дипломы, грамоты, сертификаты – в зависимости от результатов, а учителей – благодарственные письма.

Олимпиада проходит до 15 октября включительно при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Организаторы мероприятия – Министерство транспорта России, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» и Учи.ру.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 сентября 2023

Восемь классов в псковских школах закрыли на карантин из-за ОРВИ
19 сентября 2023

Автор рисованных путеводителей приглашает псковичей на лекцию-скетчинг
19 сентября 2023

Работников лесного хозяйства Псковской области наградил Михаил Ведерников
19 сентября 2023

Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»
19 сентября 2023

I Международный молодёжный лингвистический форум проведут в Пскове
19 сентября 2023

Участвовавшим в СВО псковским росгвардейцам вручили награды
19 сентября 2023

На 91-м году жизни скончалась печорский педагог Лилия Фёдорова
19 сентября 2023

Панические атаки и нарушение внимания: псковский нарколог рассказал о последствиях курения вейпов детьми

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...