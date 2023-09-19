Псковские школьники примут участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

16:06, 19 сентября 2023, ПАИ

Ученики 1–9-х классов, их родители и учителя могут поучаствовать в ежегодной Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Онлайн-соревнование поможет школьникам оценить свою дорожную грамотность и разобраться, как правильно и безопасно действовать при переходе по пешеходному переходу, как вести себя в автомобиле в качестве пассажира, а также как безопасно управлять самокатом и велосипедом. Ситуации адаптированы под городскую среду: ребята проверят знание безопасного поведения на сложных перекрестках, во дворах и парках.

Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

В конце соревнования всех участников ждут награды: дипломы, грамоты, сертификаты – в зависимости от результатов, а учителей – благодарственные письма.

Олимпиада проходит до 15 октября включительно при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Организаторы мероприятия – Министерство транспорта России, ГУОБДД МВД России, АНО «Национальные приоритеты» и Учи.ру.