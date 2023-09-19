Адресная поддержка оказана отцу погибшего в СВО бойца

16:39, 19 сентября 2023, ПАИ

Психологическую и медицинскую помощь оказали родителям погибшего в СВО бойца из Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

К социальному координатору в Великолукском районе Олесе Коротченковой обратился отец погибшего в ходе СВО бойца. Мужчине требовалась психологическая помощь и содействие в восстановлении утерянных документов для госпитализации. Самостоятельно передвигаться он не мог и испытывал сильную боль из-за сломанной в ноге пластины.

Социальный координатор совместно с администрацией Великолукского района оперативно организовала родителям погибшего психологическую помощь, а также получила в районной поликлинике направление на госпитализацию. Отца участника СВО успешно прооперировали. Филиал фонда также предоставил мужчине инвалидную коляску.

На данный момент Олеся Коротченкова находится на постоянной связи со своими подопечными.

«Спасибо Олесе и фонду «Защитники Отечества» за всё, что они для нас сделали!» – поблагодарили родители бойца за оказанную помощь.