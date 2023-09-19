Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют на время укладки асфальта
Движение транспорта по левой стороне Октябрьского проспекта на участке от улицы Гагарина до улицы Вокзальной в Пскове закроется с 20 по 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Причина закрытия дороги – укладка асфальта на участке.
Объезд будет осуществляться по улице Вокзальной. Также в этот период закроют парковку перед торговым центром «Максимус».
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