Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют на время укладки асфальта

15:39, 19 сентября 2023, ПАИ

Движение транспорта по левой стороне Октябрьского проспекта на участке от улицы Гагарина до улицы Вокзальной в Пскове закроется с 20 по 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Причина закрытия дороги – укладка асфальта на участке.

Объезд будет осуществляться по улице Вокзальной. Также в этот период закроют парковку перед торговым центром «Максимус».