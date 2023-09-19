Восемь классов в псковских школах закрыли на карантин из-за ОРВИ

18:15, 19 сентября 2023, ПАИ

Восемь классов в пяти образовательных организациях и 11 групп в двух учреждениях среднего профессионального образования закрыто в Псковской области из-за распространения ОРВИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среднеобластной уровень заболеваемости ОРВИ превышен в восьми муниципальных образованиях Псковской области. К ним относятся Плюсский, Струго-Красненский, Невельский, Дновский, Красногородский, Порховский районы, Псков и Великие Луки.

Также в управлении подчеркнули, что с 11 по 17 сентября в регионе продолжился рост заболеваемости ОРВИ. За этот период медики зарегистрировали 3 991 случай, среди которых 48,4 % – у детей до 14 лет.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом на предыдущей неделе составила 100,44 на 10 тысяч населения. В городе зарегистрировали 2 100 случаев. Количество госпитализированных лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций не изменилось – 39 человек, что составило 1 % от количества заболевших.

В управлении рассказали, что вирус гриппа за этот период обнаружен не был. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, бокавирусы составляют 8,3 %, риновирусы – 91,7 %.

Также на предыдущей неделе в области зарегистрировали 16 случаев COVID-19, в том числе в Пскове – шесть случаев.