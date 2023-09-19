В Псковской области иностранца заключили под стражу за попытку дачи взятки таможеннику

18:24, 19 сентября 2023, ПАИ

Гражданина Кыргызской Республики заключили под стражу по обвинению в покушении на дачу взятки таможеннику. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

38-летнего иностранца обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу таможенного поста за совершение заведомо незаконных действий).

«В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, указывал, что скрываться от следствия не намерен. Считал возможным избрать в отношении него домашний арест», – отметили в пресс-службе.

Печорский районный суд избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2023 года включительно.