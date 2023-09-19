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Общество

33-летие отмечает Федерация независимых профсоюзов России

С 33-летием со дня основания Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) поздравил профсоюзных активистов председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Он отметил, что за эти годы ФНПР стала надёжной и мощной организацией, защищающей права и интересы всех трудящихся в России. По его мнению, ФНПР активно борется за справедливость на рабочих местах, обеспечивает социальную защиту трудящихся и способствует развитию профсоюзного движения в стране.

Игорь Иванов подчеркнул, что ФНПР играет важную роль в формировании социально ответственной политики, направленной на улучшение условий труда и жизни работников.

«Деятельность ФНПР способствует созданию справедливого и равноправного общества, где каждый человек имеет возможность реализовать свой потенциал», – заявил профсоюзный лидер региона.

Он также выразил благодарность за неутомимое стремление к защите прав трудящихся и добавил, что вклад ФНПР в общественное благополучие и развитие страны неоценим.

«Поздравляю с 33-летием Федерацию независимых профсоюзов России. Желаю дальнейших успехов, сил и энергии в борьбе за справедливость и защиту прав работников. Пусть профсоюзное движение становится всё сильнее и влиятельнее, а его достижения приносят пользу всему обществу», – заключил Игорь Иванов.

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