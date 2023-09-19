Блогера Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата

19:06, 19 сентября 2023, ПАИ

Блогер Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщает Российская газетп.

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал», - пишут СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, Даню Милохина хотели призвать на военную службу по контракту.