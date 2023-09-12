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Общество

Даня Милохин срочно улетел из России в Дубай после новостей о призыве в армию

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин покинул Россию после того, как ненадолго вернулся в страну из Дубая. Перед этим издание Mash заявило, что прилетевшего в Россию тиктокера могут призвать на срочную службу в армию. По его информации, тиктокер с 2018 года состоит на воинском учете в Краснодарском крае, оснований для отсрочки от военной службы у него все это время не было.

По данным издания, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отправила в Министерство обороны обращение, в котором попросила внести Милохина в списки потенциальных призывников по месту регистрации. Кроме того, она призвала министерство проверить, на каком основании тиктокер с 2018 года «избегал повесток».

Сама Мизулина опубликовала обращение к руководству Минобороны по поводу Милохина у себя в телеграм-канале. Глава ЛБИ подчеркнула, что ранее блогера не призывали в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ), в то время как оснований для отсрочки у него, согласно имеющимся данным, нет.

«С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», - написала Мизулина.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также заявила, что Милохин должен отслужить в армии. При этом она подчеркнула, что предыдущие высказывания блогера о политической ситуации в стране и спецоперации на Украине не имеют значения и он должен быть призван в армию, поскольку существует закон, «согласно которому он должен служить». «Раз вернулся [в Россию], то пусть идет и служит. Так же, как и другие блогеры, артисты. Если у них нет оснований для отсрочки, то что здесь обсуждать?» — добавила Драпеко.

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