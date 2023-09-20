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Общество

Молодых псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи

Открыта регистрация российских и иностранных граждан для участия в крупнейшем молодёжном событии – Всемирном фестивале молодёжи. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт в федеральном центре «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. В фестивале примут участие 10 тысяч человек из России и столько же из других стран. Впервые в истории фестивального движения возможность поучаствовать получат подростки от 14 до 17 лет: 500 из России и 500 из-за рубежа. Будут также задействованы пять тысяч волонтёров из разных регионов России.

«Одна из целей Всемирного фестиваля молодёжи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодёжью всей планеты. В 2024 году площадка фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе – уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве», – отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Чтобы подать заявку на участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Регистрация доступна до 1 декабря 2023 года.

Фестиваль проводится в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.

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Молодых псковичей приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи

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