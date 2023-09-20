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Псковские учёные - о реке Великой: Дисбаланса в экосистеме не наблюдается

Мониторинг экологического состояния дельты реки Великой проводят учёные ПсковГУ. После изучения фитопланктона и гидрохимических показателей воды исследователи сделали вывод об удовлетворительном состоянии среды: в настоящее время дисбаланса в экосистеме не наблюдается. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото: ПАИ

Исследование проводят исполняющая обязанности завкафедрой экологии и экспериментальной биологии ПсковГУ Татьяна Дрозденко и младший научный сотрудник лаборатории комплексных экологических исследований Илья Тимофеев. Работы ведутся в рамках исследовательских грантов вуза «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми научными группами под руководством ведущего ученого» и «Мой первый грант». 

Кроме того, исследуется физиологическая активность клеток под люминесцентным микроскопом. Согласно результатам, которые ученые успели получить, водоемы Псковской области в большинстве своём являются умеренно загрязнёнными. Однако дисбаланса в экосистеме дельты Великой не наблюдается.

Планируется, что сбор информации будет проходить два раза в год. 

Отметим, лаборатория комплексных экологических исследований ПсковГУ занимается экомониторингом водных систем. Учёные разрабатывают методики, которые позволят в кратчайшие сроки мониторить большие водные пространства и оценивать их состояние. Специалисты вуза планируют создать систему, которая сможет автоматически забирать образцы воды, проводить измерение свечения фитопланктона и по нему определять, как этот планктон себя чувствует.

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