В ПсковГУ объявлен сбор помощи для зооприюта «Шанс»

11:36, 20 сентября 2023, ПАИ

С 20 по 22 сентября объявлен сбор помощи для зооприюта «Шанс». В Псковском государственном университете организованы точки сбора, куда можно принести крупы, каши, корма, консервы, старые газеты и журналы, поводки, ошейники, игрушки, медицинские расходные материалы (бинты, вата, ватные диски, перекись водорода, хлоргексидин). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Точки сбора находятся в корпусах вуза на площади Ленина, 2 (217 кабинет); на улице Яна Фабрициуса, 16 (8 кабинет); на улице Красноармейской, 4 (1 корпус, возле гардероба); на улице Льва Толстого, 4 (1 корпус, 7 кабинет), (2 корпус, 111 кабинет); на улице Леона Поземского, 6 (деканат).

После завершения акции волонтёры организуют выезд в приют, в рамках которого передадут все собранные продукты, газеты и игрушки. Сбор объявлен студенческим объединением ПсковГУ «Спутники жизни».