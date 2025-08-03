Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

14:05, 03 августа 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, который отмечают сегодня, 3 августа. Видеопоздравление опубликовано на сайте Кремля.

День железнодорожника объединяет поколения людей, усилиями которых в России создана уникальная сеть железных дорог, мощная инфраструктурная база, которая позволяет стране уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства, подчеркнул Владимир Путин.

«Мы отмечаем нынешний праздник в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В суровые военные годы наши железнодорожники проявляли неизменное мужество и стойкость, обеспечивали работу промышленности и снабжение фронта, вместе со всей страной приближали долгожданную Победу. Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами, когда потребовалось в короткий срок решать новые сложные задачи, гарантировать надёжное снабжение Вооружённых сил. С этим вызовом наши железнодорожники достойно справляются», – отметил глава государства.

Он пожелал железнодорожникам успехов и новых, больших свершений.

Напомним, что в 2024 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовалось 1,1 миллиона человек. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 3,5 %, сообщает Псковстат.

По территории региона проходит 1 089 километров железнодорожных путей общего пользования. Железнодорожная сеть включает в себя четыре крупных железнодорожных узла, которые соединяют регион с другими областями России.

Добавим, что около 410 тысяч пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры, с января по июнь этого года. Это на 2,6 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.