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Общество

30% псковичей оставались работать даже после заявления об увольнении – опрос

26 % псковичей приходилось сталкиваться с ситуацией, когда работодатель отказывался подписывать заявление на увольнение. В силу большого профессионального опыта чаще всего рассказами о подобных ситуациях делились респонденты старше 45 лет (30 %), сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Более половины подобных случаев (56 %) заканчивались тем, что работодателю приходилось отступать: «Без подписи заявления руководителем через две недели отработки от числа зарегистрированного заявления без проблем получила трудовую в отделе кадров». В 5 % случаев сотрудник отзывал заявление и продолжал трудиться на старых условиях. 30 % опрошенных пришли к компромиссу с начальством и остались работать в компании с выгодой для себя.


Чего добиваются те, кого работодатель отказывается увольнять? Каждое второе компромиссное решение касается повышения зарплаты. Иногда ценным сотрудникам удаётся согласовать щадящий график работы, дополнительные выходные, удалёнку или гибридную занятость.

Но бывает и так, что самим работникам приходится соглашаться на дополнительные условия, лишь бы их уже отпустили: чаще всего речь идёт о поиске и обучении преемников, отработке более длительной, чем положена по закону (для большинства профессий это две недели), продолжении работы на условиях совместительства.

 

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