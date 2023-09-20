Об опасном явлении предупреждают псковичей

12:02, 20 сентября 2023, ПАИ

Повышение класса пожарной опасности до среднего уровня прогнозируется на большей части Псковской области на следующей неделе. Как объяснили ПАИ в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, это связано с тем, что в этот период не ожидается выпадения значительных осадков.

Всего с начала сентября на территории области было ликвидировано четыре лесных пожара. Все пожары возникли вследствие неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, особую опасность вызывает вероятность возникновения торфяных пожаров, чему способствует низкий уровень грунтовых вод и отсутствие устойчивой дождливой погоды.

Так, 13 сентября на территории Псковского района вблизи населённого пункта Лакомцево произошёл лесной пожар, возникший на месте бывшей торфоразработки. Наиболее вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение граждан с огнём в лесу, так как данное место достаточно популярно среди местных жителей, осуществляющих сбор ягод и грибов дикоросов.

«Обращаемся к жителям и гостям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00», – отметили в комитете.