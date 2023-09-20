Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Движение транспорта ограничат на двух дорогах в Опочецком районе из-за ралли

Две автодороги общего пользования регионального значения в Опочецком районе Псковской области временно перекроют в связи с проведением тренировочных сборов по ралли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на Федерацию автоспорта Псковской области. 

Фото: ПАИ

Временное прекращение движения введут в связи с подготовкой к финальному этапу Кубка России, финальному этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Пушкинские Горы – 2023».

Автодорога Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района будет закрыта для движения 24 сентября с 10:00 до 18:00. Кроме того, движение по дороге Глубокое – Водобег от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого района временно перекроют 24 сентября с 10:00 до 18:00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 сентября 2023

Интерактивные проекты библиотеки ПсковГУ представили на форуме в Томске
20 сентября 2023

Игорь Максимов станет гостем программы «Среда обитания»
20 сентября 2023

Диспансеризация для псковичей: что входит в бесплатную проверку здоровья 
20 сентября 2023

Депутаты Псковской гордумы привились от гриппа
20 сентября 2023

Движение транспорта ограничат на двух дорогах в Опочецком районе из-за ралли
20 сентября 2023

Программу мероприятий ко Дню пожилого человека подготовили в Великих Луках
20 сентября 2023

Потепление до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 22 сентября
20 сентября 2023

До +25 градусов ожидается в Псковской области 21 сентября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...