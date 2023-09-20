Движение транспорта ограничат на двух дорогах в Опочецком районе из-за ралли

12:51, 20 сентября 2023, ПАИ

Две автодороги общего пользования регионального значения в Опочецком районе Псковской области временно перекроют в связи с проведением тренировочных сборов по ралли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на Федерацию автоспорта Псковской области.

Временное прекращение движения введут в связи с подготовкой к финальному этапу Кубка России, финальному этапу Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Пушкинские Горы – 2023».

Автодорога Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района будет закрыта для движения 24 сентября с 10:00 до 18:00. Кроме того, движение по дороге Глубокое – Водобег от деревни Глубокое до деревни Водобег Опочецкого района временно перекроют 24 сентября с 10:00 до 18:00.