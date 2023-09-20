Грибы пошли! – псковские випы рассказали о своей тихой охоте

18:06, 20 сентября 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации, рассказали, как проходит их грибной сезон, какие грибы и в каком виде они предпочитают, а также уточнили, почему больше доверяют магазинной продукции.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко:

– Были в лесу с женой минут сорок. Погуляли и набрали полкорзинки грибов. Несколько белых, сыроежек, были и подосиновики, подберёзовики, лисички были – всего по чуть-чуть. Из грибного люблю самое простое – общий засол в бочке, когда солятся все сорта, которые только есть.

Заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Пыхтина:

– В этом году грибной сезон проходит мимо меня. Но ходить за грибами я люблю. Для меня это, скорее, обычная прогулка по красивому осеннему лесу. Суть похода – именно погулять, пособирать грибы, если повезёт. Я их особо не заготавливаю, если только совсем немного.

Заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн:

– В этом году грибы пошли разом и все. Поэтому пришлось их до глубокой ночи перерабатывать. А так, конечно, после работы походить по лесу – отдельный восторг. Сколько собрали, как-то даже не считали. Привезли несколько вёдер самых разных грибов. И посолили, и замариновали, и засушили, и приготовили, и заморозили. Ездили недалеко от города. В общем, в этом году только ленивый без грибов.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

– Хожу за грибами крайне редко. У нас на дачном участке растут две сосны, и под ними начали появляться маслята, поэтому мне этого достаточно, чтобы удовлетворить свой спрос. Я всё-таки больше доверяю консервированным грибам, которые можно купить в магазине. Понимаю, что там всё соблюдается. Потому что очень много историй про грибы и связанные с ними отравления.

Я все грибы всегда отвариваю несколько раз, потом обжариваю. Мои любимые грибы – лисички. Но в силу того, что я не знаю грибных мест, я нечасто за ними хожу. Могу купить грибы у проверенных сборщиков из круга своих знакомых.

А в детстве папа у меня очень любил ходить за грибами, он хорошо в них разбирался. Родители всегда их солили. В солёных грибах не будет ботулизма и других страшных последствий.

Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв:

– Собирать первые грибы и ягоды я начал в школьные годы. Вчера буквально поехали в лес гулять, грибы посмотреть и насобирали две корзинки моховиков и белых. А начинал собирать их на севере, в Мурманской области. Для нас, для молодёжи, это было первое, где можно было заработать денег: сдать грибы и получить что-то.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова:

– Сейчас уже не хожу за грибами, а в детстве ходила с бабушкой, с дедушкой, с двоюродным братом. Взрослые собирали грибы, а мы ели чернику.

Есть грибы очень люблю, прямо очень люблю, но на их сбор времени нет. За грибами надо ходить рано утром, а я обычно в выходные дни стараюсь спать.

Основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич:

– Сбор грибов – очень душевные воспоминания из детства. Я в детстве с семьёй собирал грибы очень часто. Ездили большой компанией: бабушка, дедушка, я, сестра, папа, мама, наши близкие соседи и друзья. Мы жили в Писковичах, это пригород Пскова, соответственно все леса в сторону Гдова были нашими грибными местами. Много-много разных семейных историй оттуда выросло. Долго вспоминали потом: «А помнишь, как мы пошли за грибами и заблудились?», «А помнишь, как бабушка собрала три корзинки белых грибов и заставила всех чистить?»

Сейчас, к сожалению, я за грибами не хожу, уже вот практически с юности. И вчера как раз ужинали с коллегами и в одном из псковских ресторанов заказали всё сезонное меню с лисичками, а потом сидели и обсуждали, что все любят грибы, но почему-то не ходят их собирать и что в этом году их огромное количество.

Первый заместитель председателя Федерации триатлона Псковской области Артур Екабсон:

– Моя жена обожает собирать грибы, а я ненавижу, это очень скучное занятие. Поэтому в нашей семье за походы за грибами отвечает жена. Она в этом году решила ещё и дочку приучить. Дочке два годика и семь месяцев исполнилось, и мы поехали с ней в лес. Мы просто приезжаем, паркуемся, не знаем никаких мест, идём в глушь через бурелом. И нашли огромные лисички. Жена и дочка были счастливы. Из грибов мы в итоге ничего не сделали. Положили их красиво, они полежали, и мы их выкинули. Времени не было приготовить. Кощунство, получается, но как есть.