Две улицы Пскова перекроют на время полумарафона 24 сентября

16:51, 20 сентября 2023, ПАИ

Движение автотранспорта будет ограничено на участках улиц Спортивной и Кузнецкой в Пскове 24 сентября в связи с проведением соревнований по бегу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что движение будет прекращено с 8:00 до 16:00 на улице Спортивной: от улицы Гражданской до Кузнецкой.

Улицу Кузнецкую перекроют на участке дороги от площади Победы до Октябрьского проспекта.

В качестве объезда определены улицы Гражданская, Советская, Октябрьский проспект.

Ранее сообщалось, что для участия в Псковском полумарафоне зарегистрировалось более 500 участников