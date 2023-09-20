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Общество

Две улицы Пскова перекроют на время полумарафона 24 сентября

Движение автотранспорта будет ограничено на участках улиц Спортивной и Кузнецкой в Пскове 24 сентября в связи с проведением соревнований по бегу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд временно ограничат для проведения полумарафона / Фото: ПАИ

Сообщается, что движение будет прекращено с 8:00 до 16:00 на улице Спортивной: от улицы Гражданской до Кузнецкой.

Улицу Кузнецкую перекроют на участке дороги от площади Победы до Октябрьского проспекта.

В качестве объезда определены улицы Гражданская, Советская, Октябрьский проспект.

Ранее сообщалось, что для участия в Псковском полумарафоне зарегистрировалось более 500 участников

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