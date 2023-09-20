В РФ не планируют вводить ответственность за использование заблокированных VPN

17:41, 20 сентября 2023, ПАИ

Вводить в России ответственность за использование VPN-сервисов не планируется. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

«Нет, не будет. Ответственности не будет», — сообщил Максут Шадаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Он также напомнил, что VPN-сервисы, которые не исполняют требование о фильтрации трафика от запрещенного в России контента, в настоящее время блокируют.

Ранее в сентябре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, которые содержат информацию об обходе блокировок.