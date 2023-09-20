Производитель «Вязанки» изъял партию ветчины, в которой нашли геном АЧС

17:21, 20 сентября 2023, ПАИ

Производитель «Вязанки», в ветчине которого в Якутии был обнаружен геном африканской чумы свиней (АЧС), изъял всю партию зараженной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Аби» (торговые бренды «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье»).

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) сообщил накануне, что получил информацию об обнаружении генома вируса АЧС в ветчине «Столичная»; продукция принадлежит бренду «Вязанка» и была произведена в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире, уточняло ведомство. В сообщении также подчеркивалось, что АЧС не опасен для человека, но наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам.



«Дополнительно проведено исследование колбасных изделий, изготовленных из других партий сырья, поступивших ранее от данного поставщика. В отдельных позициях полностью готового продукта, произведенного ЗАО «Стародворские колбасы», был обнаружен фрагмент ДНК АЧС. Несмотря на фактическую безопасность готовой продукции, прошедшей термическую обработку, компанией «Аби» было принято решение об отзыве всей партии продукции», - сообщили в компании.

Там уточнили, что «ЗАО «Стародворские колбасы» совместно с представителями государственных надзорных органов провело серию мероприятий по контролю эпизоотической ситуации на всех объектах и производственных площадках. Также в компании отметили, что партия свиного сырья от одного из поставщиков, где был выявлен фрагмент генома АЧС, была изолирована и не поступала на производство.



Помимо отзыва всей партии колбасной продукции, компанией был проведен анализ по прослеживаемости готового продукта от склада до клиентов, определены клиенты, кому была она реализована, а также инициирована процедура отзыва продукции со складов клиентов.

«Дополнительно взяты образцы проб готовой продукции, смывов из производственных помещений ЗАО «Стародворские колбасы». По результатам испытаний образцов результат отрицательный. Фрагменты ДНК АЧС не обнаружены», - подчеркнули в пресс-службе.

В компании особенно отметили, что колбасные изделия являются полностью готовыми к употреблению: при изготовлении они проходят обработку при температуре более 72 градусов Цельсия в толще и экспозиции не менее 30 минут и благодаря термической обработке готовая продукция является безопасной.

